"Млечный Путь" осветит "Лахта Центр" в честь Дня космонавтики

Подсветка будет работать всю ночь.

Сегодня вечером фасады "Лахта Центра" превратятся в огромное космическое полотно. С 20:00 до 6:00 утра на небоскребах будет работать специальная подсветка "Млечный Путь", созданная по мотивам реальных наблюдений галактики.

Автор проекта, инженер Рустам Кондик, вдохновился видом звездного неба в сибирских горах: "Мы хотели передать объемное, непрерывное движение космоса с характерными голубыми и фиолетовыми оттенками, которые ассоциируются с нашей галактикой"

Подсветка будет работать всю ночь, создавая эффект мерцающих звезд и туманностей. Лучшие точки для наблюдения — набережные Невы и парки рядом с комплексом.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики.

Видео: Telegram / "Lakhta Center / Лахта Центр"