Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики

Президент России Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам космической отрасли по случаю Дня космонавтики. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда вошёл в историю как эпохальное достижение не только СССР, но и всего человечества.
"Мы искренне гордимся выдающимися учёными, конструкторами, космонавтами и инженерами, чей труд заложил основы отечественной космической программы"
Владимир Путин
Президент также акцентировал внимание на современных задачах отрасли: развитии научно-технического потенциала, модернизации производства и реализации ключевых проектов, включая оборонные программы. Чтобы сохранить лидерство, необходимо активнее внедрять цифровые и ядерные технологии, создавать новые спутники и ракеты-носители.
Ранее Piter.TV сообщал, что встреча Уиткоффа с Путиным в Петербурге прошла продуктивно.
Фото: kremlin.ru
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