Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики

Ракетно-космическая отрасль должна стать драйвером экономики, способствовать технологическому суверенитету страны.

Президент России Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам космической отрасли по случаю Дня космонавтики. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что полёт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда вошёл в историю как эпохальное достижение не только СССР, но и всего человечества.

"Мы искренне гордимся выдающимися учёными, конструкторами, космонавтами и инженерами, чей труд заложил основы отечественной космической программы" Владимир Путин

Президент также акцентировал внимание на современных задачах отрасли: развитии научно-технического потенциала, модернизации производства и реализации ключевых проектов, включая оборонные программы. Чтобы сохранить лидерство, необходимо активнее внедрять цифровые и ядерные технологии, создавать новые спутники и ракеты-носители.

Ранее Piter.TV сообщал, что встреча Уиткоффа с Путиным в Петербурге прошла продуктивно.

Фото: kremlin.ru