Дмитриев: встреча Уиткоффа с Путиным в Петербурге прошла продуктивно

Президент и спецпосланник обсуждали аспекты украинского урегулирования.

В Санкт-Петербурге 11 апреля состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником США по Украине Стивеном Уиткоффом. Политики встретились в здании президентской библиотеки на Сенатской площади. Их разговор продлился свыше 4-х часов, – передают в ТАСС.

Как сообщают в Кремле, основной темой закрытой встречи Путина и Уиткоффа были "аспекты украинского урегулирования". По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, состоявшиеся в Северной столице переговоры Президента и спецпосланника прошли продуктивно.

Пресс-секретарь российского лидера после мероприятия отметил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа "теоретически возможен".

До этого мы сообщали, что Стивен Уиткофф провел закрытую встречу с Дональдом Трампом после беседы с Дмитриевым в Вашингтоне. По данным Reuters, спецпосланник прямо сказал Президенту США, что быстрейшим путем прекращения огня в Украине является признание утраченных территорий российскими.

Видео: Кремль