Уиткофф: самый быстрый путь к миру в Украине лежит через признание утраченных территорий российскими

Спецпосланник Президента США провел закрытую встречу с Трампом после беседы с Дмитриевым.

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел с американским лидером встречу, на которой сказал, что самым быстрым путем прекращения огня в Украине станет признание суверенитета России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями, – передает Reuters.

Агентство пишет, что такое мнение Уиткофф выразил после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, которая ранее состоялась в Вашингтоне.

Со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников Reuters сообщает о том, что Стивен Уиткофф передал Трампу конкретное предложение: признать утраченные украинские территории российскими.

В свою очередь другой спецпосланник Кит Келлог выступил против такой позиции, ссылаясь на то, что Киев никогда официально не признает права России на ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Сегодня Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Примерно к 22:00 их 4,5-часовые переговоры завершились.

Фото: Скриншот из видео: Кремль