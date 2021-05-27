Уиткофф: самый быстрый путь к миру в Украине лежит через признание утраченных территорий российскими

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел с американским лидером встречу, на которой сказал, что самым быстрым путем прекращения огня в Украине станет признание суверенитета России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями, – передает Reuters.
Агентство пишет, что такое мнение Уиткофф выразил после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, которая ранее состоялась в Вашингтоне.
Со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников Reuters сообщает о том, что Стивен Уиткофф передал Трампу конкретное предложение: признать утраченные украинские территории российскими.
В свою очередь другой спецпосланник Кит Келлог выступил против такой позиции, ссылаясь на то, что Киев никогда официально не признает права России на ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Сегодня Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Примерно к 22:00 их 4,5-часовые переговоры завершились.
Фото: Скриншот из видео: Кремль
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