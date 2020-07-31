Путин и спецпосланник Трампа Уиткофф встретятся в Петербурге

Предположительно, Путин и Уиткофф обсудят "вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины".

В Петербурге проведут встречу президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 11 апреля, ссылаясь на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Предположительно, Путин и Уиткофф обсудят "вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины". По словам Пескова, аспектов вокруг кризиса много, ситуация непростая, из-за чего разговоры о конфликте получаются достаточно долгими. Встреча президента РФ с Уиткоффом – "хорошая возможность передать Трампу основные элементы позиции страны".

Напомним, самолет Уиткоффа Gulfstream G650ER приземлился в Северной столице сегодня. Кроме того, был перекрыт участок Невского проспекта – от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Фото: пресс-служба Кремля