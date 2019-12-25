Самолет спецпосланника Трампа предположительно приземлился в Петербурге

Воздушное судно начало свой путь из юго-восточной Флориды, где расположена резиденция Мар-а-Лаго, принадлежащая американскому президенту.

Согласно информации, опубликованной на портале сервиса Flightradar24, в аэропорту Пулково совершил посадку самолет Gulfstream G650ER, аналогичный используемому специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

По данным сервиса, воздушное судно начало свой путь из юго-восточной Флориды, где расположена резиденция Мар-а-Лаго, принадлежащая американскому президенту. Перелетев через Северную Атлантику и Скандинавию, самолет достиг Санкт-Петербурга, после чего совершил разворот в западном направлении и приземлился в аэропорту Пулково.

Это уже третья поездка Уиткоффа в Россию. Его предыдущий визит состоялся 13 марта в Москву, где он проводил встречи с высокопоставленными российскими должностными лицами, после чего был принят президентом. По сообщениям прессы, Уиткофф ожидал аудиенции в Кремле не менее восьми часов, однако Трамп позднее опроверг эту информацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что Уиткофф передал российской стороне новые данные касательно ситуации на Украине. В свою очередь, Путин, через Уиткоффа, направил сообщения и информацию своему американскому коллеге, сообщает РИА Новости.

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Фото: Flightradar24