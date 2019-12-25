Компании из Италии намерены принять участие в ПМЭФ

Точное количество участников от европейской страны пока неизвестно.

Несколько итальянских компаний намерены принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Эти сведения сообщил глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани корреспонденту ТАСС.

Президент палаты уточнил, что точное количество участников от европейской страны пока неизвестно.

Ранее на официальном портале форума появилась информация о том, что участие в мероприятии планируют также компании из США. Сообщается, что уже поступили предварительные заявки, что свидетельствует о стремлении к активному взаимодействию и конструктивному диалогу.

Ранее мы сообщили о том, что Совет законодателей РФ пройдет в Таврическом дворце в конце апреля. В первый день запланировано заседание Президиума Совета законодателей РФ. Руководить им будут первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель спикера Государственной Думы Ирина Яровая.

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