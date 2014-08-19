Совет законодателей РФ пройдет в Таврическом дворце в конце апреля

Прямые эфиры мероприятий будут транслироваться на сайте законодательного органа.

В Петербурге 27 и 28 апреля состоятся события, организованные Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании. Согласно объявлению, размещенному на интернет-ресурсе верхней палаты российского парламента, местом проведения заседаний по обыкновению станет Таврический дворец.

В первый день запланировано заседание Президиума Совета законодателей РФ. Руководить им будут первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель спикера Государственной Думы Ирина Яровая.

На следующий день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин проведут заседание Совета законодателей РФ. Прямые эфиры мероприятий будут транслироваться на сайте законодательного органа.

Ранее Росконгресс представил деловую программу ПМЭФ-2025. Программа форума будет охватывать четыре ключевые направления: "Экономика развития: обеспечение роста", "Технологии: путь к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

Фото: сайт Совета Федерации РФ (архив)