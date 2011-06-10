Движение по Невскому проспекту частично перекрыли

В городе мог приземлиться самолет Gulfstream G650ER специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Петербуржцы сообщают о том, что утром 11 апреля движение по Невскому проспекту частично перекрыто, из-за чего и затруднено. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка все еще сохраняется к 12:30.

Закрыт проезд от Садовой улицы до Дворцовой набережной. Стоят сам Невский проспект, вместе с ним Лиговский и Литейный проспекты, Садовая и Большая Конюшенная улицы. "Побагровел" и съезд с Дворцового моста.

Вместе с тем сегодня стало известно о том, что в городе мог приземлиться самолет Gulfstream G650ER специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Перелетев через Северную Атлантику и Скандинавию, воздушное судно достигло Петербурга. Отправился самолет из юго-восточной Флориды, где расположена резиденция Мар-а-Лаго, принадлежащая американскому президенту.

Фото: Piter.TV; "Яндекс.Карты"