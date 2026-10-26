Из-за сбоя на "синей" ветке метро Петербурга пассажиры ждали отправления более получаса

По предварительным данным, на путях обнаружили неизвестный предмет.

На Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена днем 26 октября произошел сбой. По словам читателя Piter.TV, пассажиры стояли более получаса в тоннеле между станциями "Горьковская" и "Невский проспект". Одному человеку стало плохо, его отпаивали водой.

На "Невский проспект" ближе к 15:00 прибыли аварийно-восстановительные формирования. В настоящее время проводятся работы по устранению неисправности. Поезда следуют от станции "Парнас" до "Петроградской" и от станции "Купчино" до "Парнаса" с увеличенными интервалами.

Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

По предварительным данным, на путях обнаружили неизвестный предмет.

Ранее на Piter.TV: станцию метро "Театральная" в Петербурге рассчитывают открыть к 2030 году.

Видео: Piter.TV

UPD: застрявших в составе пассажиров выпустили на "Невском проспекте".