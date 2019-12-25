Станцию метро "Театральная" в Петербурге рассчитывают открыть к 2030 году

Петербург определился с местом вестибюля станции метро "Театральная".

Станцию метро "Театральная" в Санкт-Петербурге планируют открыть к 2030 году. Вестибюль разместят на площади Темирканова. Об этом 23 октября сообщил губернатор города после встречи с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

По словам главы Петербурга, вопрос о строительстве вестибюля уже решён. Инициативу поддержали президент России и художественный руководитель — генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

На встрече также обсудили развитие метрополитена и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Губернатор напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке в городе открыли первый участок Красносельско-Калининской линии метро.

Помимо метростроения, в Петербурге продолжают возводить новые дороги и мосты. Работы на Большом Смоленском мосту, по данным городских властей, идут с опережением графика. Также город готовится к строительству КАД-2 на территории Ленинградской области.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

Фото: Piter.tv