В центре Петербурга открыли смотровую площадку в цифровом музее

С крыши "Пика" видны Исаакий и Лахта-центр – новый обзор.

В Санкт-Петербурге на пятом этаже торгово-развлекательного комплекса "Пик" начала работу смотровая площадка цифрового музея Futurione. Помещение оснащено панорамными окнами высотой три метра и автоматической вентиляцией, что даёт возможность принимать посетителей круглый год. Об этом информирует ТАСС.

С высоты комплекса открывается панорама на Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловскую крепость, Лахта-центр, храм Спаса на Крови и Александровскую колонну. Посетителям предоставляют бесплатный аудиогид и бинокли, чтобы лучше рассмотреть архитектурные доминанты.

Глава Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина заявила, что с высоты город воспринимается более атмосферным и романтичным, что может побудить туристов приехать снова. Она также сообщила, что уже выступила с инициативой добавить новую площадку в список локаций для свадебных фотосессий в Петербурге.

Попасть на смотровую можно двумя путями: после осмотра основной мультимедийной экспозиции, включающей восемь залов, либо через отдельный арт-холл, где в настоящее время проходит групповая выставка.

Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV