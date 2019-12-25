Петербург оказался во власти скандинавского антициклона в последний день сентября

Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице формирует обширный антициклон, распространяющийся со стороны Скандинавии. В регионе ожидается переменная облачность без дождей, при этом дневные температурные показатели превысят климатическую норму на 2–3 градуса. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге составит +15…+17 градусов, в Ленинградской области – от +13 до +18 градусов.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

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Фото: Piter.TV