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Директор компании-оператора Эйфелевой башни покинет пост из-за скандала
Сегодня, 8:23
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Директор компании-оператора Эйфелевой башни покинет пост из-за скандала

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Бранко Риво покинет должность из-за условий недавнего посещения французского памятника группой консервативных индуистов.

Генеральный директор Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Патрик Бранко Риво покинет должностной пост до конца 2026 года из-за принятого самостоятельного решения отстранить от работы женский персонал на время официального посещения французского памятника архитектуры группой консервативных индуистов. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства Agence France-Press. В СМИ подчеркнули, что   делегация индуистской духовной организации BAPS перед своим посещением объекта в Париже в начале сентября попросила руководство Эйфелевой башни сделать так, чтобы гости как можно меньше взаимодействовали с женщинами. SETE удовлетворила просьбу делегации, что в результате привело к забастовке сотрудников.

Согласно опубликованному коммюнике, которое приводит западное агентство, внутренняя проверка показала несколько нарушений и недочетов, которые привели к отстранению сотрудниц SETE в день визита религиозной группы. Из-за скандала с обвинениями в сексизме Бранко Риво объявил о своей отставке.

Мужчина ударил бультерьера о стену и прыгнул на пса на глазах у людей.

Фото: pxhere.com

Теги: sete, сексизм, эйфелева башня
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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