Жюри "Золотого глобуса" изменит свой состав

Ранее организаторов обвиняли в сексизме и расизме.

Организаторы "Золотого глобуса" объявили об изменении состава оценивающей комиссии. Об этом информирует официальный сайт премии.

Напомним, в феврале текущего года поднялся скандал из-за полного отсутствия темнокожих членов жюри "Золотого глобуса". Из-за этого телеканал NBC отказался транслировать премию в 2022 году.

В Ассоциации иностранной прессы Голливуда отметили, что состав полностью поменяется к августу 2021 года. Также предполагается разработка нового этического кодекса.

На днях стало известно, что актер Том Круз вернул организаторам три завоеванных премии, а актриса Скарлетт Йоханссон призвала бойкотировать "Золотой глобус" из-за обвинений в расизме и сексизме.

Ранее Piter.tv сообщал о победителях и номинантах кинопремии "Оскар".

Фото: goldenglobes.com