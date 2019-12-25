Жюри "Золотого глобуса" изменит свой состав

Организаторы "Золотого глобуса" объявили об изменении состава оценивающей комиссии. Об этом информирует официальный сайт премии.
Напомним, в феврале текущего года поднялся скандал из-за полного отсутствия темнокожих членов жюри "Золотого глобуса". Из-за этого телеканал NBC отказался транслировать премию в 2022 году.
В Ассоциации иностранной прессы Голливуда отметили, что состав полностью поменяется к августу 2021 года. Также предполагается разработка нового этического кодекса.
На днях стало известно, что актер Том Круз вернул организаторам три завоеванных премии, а актриса Скарлетт Йоханссон призвала бойкотировать "Золотой глобус" из-за обвинений в расизме и сексизме.
Ранее Piter.tv сообщал о победителях и номинантах кинопремии "Оскар".
Фото: goldenglobes.com
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