На награду претендовала Кэри Маллиган за роль в фильме "Девушку, подающую надежды".

Актриса Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль". Награду ей вручили за роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Также в данной категории были представлены артистка Виола Дэвис с ролью в картине "Ма Рейни: Мать блюза". Среди номинантов также были Ванесса Кирби — за её работу в ленте "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников".

На награду претендовала Кэри Маллиган за роль в фильме "Девушку, подающую надежды".

Ранее мы писали, что лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари".

Видео: Youtube/Rayl TV