Актриса Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль". Награду ей вручили за роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".
Также в данной категории были представлены артистка Виола Дэвис с ролью в картине "Ма Рейни: Мать блюза". Среди номинантов также были Ванесса Кирби — за её работу в ленте "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников".
На награду претендовала Кэри Маллиган за роль в фильме "Девушку, подающую надежды".
Ранее мы писали, что лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари".
Видео: Youtube/Rayl TV
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