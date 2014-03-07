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Вчера, 14:32
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Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"

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На награду претендовала Кэри Маллиган за роль в фильме "Девушку, подающую надежды".

Актриса Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль". Награду ей вручили за роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Также в данной категории были представлены артистка Виола Дэвис с ролью в картине "Ма Рейни: Мать блюза". Среди номинантов также были Ванесса Кирби — за её работу в ленте "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников".

На награду претендовала Кэри Маллиган за роль в фильме "Девушку, подающую надежды".

Ранее мы писали, что лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари".

Видео: Youtube/Rayl TV

Теги: актрисы, золотой глобус, премии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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