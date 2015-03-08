Только 7% петербургских компаний планируют выплатить премии к 23 февраля

При этом 3 из 10 работодателей готовят сразу два корпоратива.

В этом году минимальное количество компаний будут баловать премиями и подарками своих сотрудников к гендерным праздникам, зато 3 из 10 работодателей готовят сразу два корпоратива. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов России.

В Петербурге премировать сотрудников на 23 Февраля планируют 7% работодателей, еще 16% — на предстоящее 8 Марта. Кроме того, 45% компаний готовят подарки на праздники для мужчин, а 47% — для женщин. Устраивать корпоративные мероприятия на оба праздника будут 20% опрошенных работодателей.

Что касается общей ситуации в стране, то чаще всего премии к 23 февраля будут выплачивать в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 10%). Подарки ко Дню Защитника Отечества чаще готовят работодатели Новосибирска (51%) и Казани (49%). По количеству компаний, организующих корпоративные мероприятия к гендерным праздникам, лидирует Москва.

Фото: pxhere