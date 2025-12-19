  1. Главная
Сегодня, 14:27
Фильм "Гамнет" стал лауреатом премии "Золотой глобус"

Режиссером картины выступила Хлоя Чжао.

Фильм "Гамнет" стал лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Церемония вручения наград прошла 11 января в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии.

Режиссером картины выступила Хлоя Чжао. На победу в номинации также претендовали "Франкенштейн", "Простая случайность", Секретный агент", "Сентиментальная ценность" и "Грешники". Сыгравшая одну из главный ролей в "Гамнете" Джессика Бакли была признана лучшей актрисой в драматическом фильме.

Сюжет фильма посвящен вымышленной жизни сына Уильяма Шекспира Гамнета, который умер в юном возрасте. Картина вышла в мировой прокат 12 декабря 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Видео: YouTube / Deadline Hollywood

