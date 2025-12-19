Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

Его наградили за роль в фильме "Марти Великолепный".

Актер Тимоти Шаламе получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия". Церемония вручения наград прошла 11 января в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии.

На эту премию также претендовали Джордж Клуни ("Джей Келли"), Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой"), Итак Хоук ("Голубая луна"), Ли Бен-хон ("Метод исключения") и Джесси Племонс ("Бугония"). Для Шаламе эта награда стала первой в карьере. До этого у 30-летнего актера были четыре номинации на "Золотом глобусе".

Шаламе получил награду за участие в фильме "Марти Великолепный". Картина рассказывает историю игрока в настольный теннис Марти Рейсмана, который намерен осуществить свою давнюю мечту. Премьера фильма в России состоится 15 января.

