Сегодня, 9:06


Майкл Б. Джордан выиграл "Оскар" за лучшую мужскую роль

Американский актер Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации также боролись Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой"), Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный"), Итан Хоук ("Голубая луна") и Вагнер Моура ("Секретный агент"). Для Джордана эта победа стала дебютной на "Оскаре".

Отметим, что фильм "Грешники", в котором снялся актер, также завоевал три награды за лучший оригинальный сценарий, лучшую музыку и лучшую операторскую работу.

Ранее мы сообщали, что "Битва за битвой" получил "Оскар" как лучший фильм 2026 года.

Видео: YouTube / ABC News

