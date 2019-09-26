Всего фильм победил в шести номинациях.

Фильм "Битва за битвой" получил "Оскар" как лучшая картина 2026 года. Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.

В номинацию на лучший фильм также вошли "Бугония", "Гамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1. По итогам церемонии "Битва за битвой" победила в шести номинациях. Пол Томас Андерсон получил две награды за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Шон Пенн получил награду за лучшую мужскую роль второго плана. Также фильм наградали за лучший кастинг и лучший монтаж.

Фильм "Битва за битвой" рассказывает историю бывшего члена леворадикальной группировки, который живет мирной жизнью и воспитывает дочь-подростка. Их безопасности угрожает полковник, с которым когда-то столкнулась группировка героя.

