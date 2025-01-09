Торжественная церемония вручения премии прошла на Второй сцене Музыкального театра имени Федора Шаляпина. В 15-й раз отметили вклад женщин-лидеров в экономику и общественную жизнь.

В Петербурге назвали имена самых влиятельных женщин города. Торжественная церемония вручения премии прошла на Второй сцене Музыкального театра имени Федора Шаляпина.

Уже в 15-й раз Северная столица таким образом отмечает вклад женщин-лидеров в экономику и общественную жизнь. В заветный список вошли руководители компаний, политики, представительницы сфер культуры, спорта и науки – словом, те, кто формирует деловую и социальную повестку города. Среди самых влиятельных женщин – и генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Екатерина Ходаринова. Екатерина Ходаринова отметила, что церемония, как всегда, прекрасна и находится на высоте. Она уже не первый год является лауреатом и номинантом премии. По ее словам, Петербург и женщины неразделимы. Нужно быть всегда красивой, мягкой, но в то же время очень жесткой.

Заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Марина Мерцалова назвала большой честью находиться сегодня в этом концертном зале, быть на сцене в череде прекрасных женщин, возглавивших рейтинг "Делового Петербурга". Она подчеркнула, что почти 20 лет работает в медиасфере правительства города.

Руководитель редакции специальных проектов "Делового Петербурга" Сергей Бондаренко предположил, что секрет успеха большинства поднимающихся на сцену – в высочайшем профессионализме, но это доступно и мужчинам. По его мнению, одна из самых сильных сторон женщин – это обаяние и умение чувствовать тех, с кем они работают. Премию "Влиятельные женщины Петербурга" учредило издание "Деловой Петербург". Вместе с церемонией вышел специальный выпуск, посвященный лауреатам и феномену "женской руки" в управлении.