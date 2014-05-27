Деятелям искусства вручили международную премию Кирилла Лаврова в Таврическом дворце

Во вторник, 7 апреля, в Петербурге состоялась церемония вручения Международной премии имени К. Ю. Лаврова "За поддержку и продвижение русской культуры". Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, награда присуждается выдающимся деятелям искусства.

Премия, учрежденная к 100-летию со дня рождения легендарного актера Кирилла Лаврова, отмечает заслуги тех, кто вносит значительный вклад в развитие отечественной культуры. В этом году лауреатами стали:

Владимир Спиваков — художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России.

Борис Эйфман — художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана.

Валерий Фокин — президент Александринского театра.

Лидия Дробич — основатель и руководитель детского театра "Апрелик".

Государственный национальный русский театр имени Чингиза Айтматова.

Также памятного знака был удостоен посмертно известный общественный и театральный деятель Николай Свентицкий.

Вице-губернатор подчеркнул, что это событие имеет особое значение в рамках Года петербургской культуры. Кроме того, в этом году, к 101-й годовщине со дня рождения Кирилла Лаврова и 150-летию Союза театральных деятелей, планируется установка памятника народному артисту.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге назвали имена самых влиятельных женщин города.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

