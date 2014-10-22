Бельский вручил депутату Звереву медаль Минобороны за службу в Арктике

Спикер Законодательного собрания наградил парламентария ведомственной медалью.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Зверев получил медаль министерства обороны "За морские заслуги в Арктике". Награду парламентарию вручил спикер ЗакСа Александр Бельский на пленарном заседании 15 апреля.

Сам Зверев уточнил, что был удостоен медали за службу в Военно-морском флоте еще во времена СССР. Депутат вышел в отставку в звании капитана первого ранга. Он назвал это событие наградой, нашедшей героя спустя три с лишним десятка лет. Медаль вручили за дальние походы, перехват вероятного противника и готовность к его поражению.

Зверев служил на Северном флоте с 1972 по 1989 год на подводных крейсерах стратегического назначения. Закончил службу в должности заместителя командира дивизии по электромеханической части. После этого до 1997 года руководил кафедрой Высших специальных офицерских классов ВМФ. В Законодательное собрание его избрали в сентябре 2021 года от КПРФ. Однако в декабре 2022 года петербургское отделение партии заявило о прекращении сотрудничества с депутатом из-за недовольства его голосованием.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга