Александр Бельский отметил лучших боксеров Петербурга по итогам 2025 года
Сегодня, 18:06
Петербургских чемпионов мира по боксу наградили в Заксобрании.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский совместно с вице-губернатором Борисом Пиотровским и руководителем Федерации бокса города Максимом Жуковым вручил награды лучшим спортсменам и тренерам сборной Петербурга по итогам 2025 года. О событии Бельский сообщил в своем телеграм-канале.  

В ходе церемонии были отмечены достижения петербургских боксеров на международных и всероссийских соревнованиях. По словам спикера Заксобрания, 2025 год стал знаковым для городского бокса благодаря первым в истории золотым медалям чемпионата мира, завоеванным Всеволодом Шумковым и Ильей Поповым.

Также были отмечены победы Владимира Ермакова, ставшего чемпионом молодежного первенства Европы, и юниорок Дианы Цыбулькиной и Ирины Федотовой. На чемпионате России мужская сборная Санкт-Петербурга завоевала четыре медали, а женская команда показала лучший результат за всю историю выступлений, получив семь наград.

Ранее на Piter.TV: Файзуллин и Беглов на ПМЭФ обсудили развитие Петербурга. 

Фото: Telegram / Александр Бельский

Теги: бельский, бокс, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

