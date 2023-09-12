Александр Бельский отметил лучших боксеров Петербурга по итогам 2025 года

Петербургских чемпионов мира по боксу наградили в Заксобрании.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский совместно с вице-губернатором Борисом Пиотровским и руководителем Федерации бокса города Максимом Жуковым вручил награды лучшим спортсменам и тренерам сборной Петербурга по итогам 2025 года. О событии Бельский сообщил в своем телеграм-канале.

В ходе церемонии были отмечены достижения петербургских боксеров на международных и всероссийских соревнованиях. По словам спикера Заксобрания, 2025 год стал знаковым для городского бокса благодаря первым в истории золотым медалям чемпионата мира, завоеванным Всеволодом Шумковым и Ильей Поповым.

Также были отмечены победы Владимира Ермакова, ставшего чемпионом молодежного первенства Европы, и юниорок Дианы Цыбулькиной и Ирины Федотовой. На чемпионате России мужская сборная Санкт-Петербурга завоевала четыре медали, а женская команда показала лучший результат за всю историю выступлений, получив семь наград.

Фото: Telegram / Александр Бельский