Среди номинантов были "Еще по одной" датского ружиссёра Томаса Винтенберга и франко-гватемальский фильм "Ла Йорона" Хайро Бустаманте.

Лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари". Его снял американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун.

Другими номинантами были "Еще по одной" датского ружиссёра Томаса Винтенберга и франко-гватемальский фильм "Ла Йорона" Хайро Бустаманте.

Ранее, 3 февраля, в ходе онлайн-трансляции были объявлены номинанты премии "Золотой глобус" Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association). В категории "Лучшая драма" представлены пять картин: "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды".

Видео: Youtube/Sơn Gấu Vlogs