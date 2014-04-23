Лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари". Его снял американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун.
Другими номинантами были "Еще по одной" датского ружиссёра Томаса Винтенберга и франко-гватемальский фильм "Ла Йорона" Хайро Бустаманте.
Ранее, 3 февраля, в ходе онлайн-трансляции были объявлены номинанты премии "Золотой глобус" Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association). В категории "Лучшая драма" представлены пять картин: "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды".
Видео: Youtube/Sơn Gấu Vlogs
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