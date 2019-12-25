Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"

78-я церемония награждения пройдет 28 февраля.

В среду, 3 февраля, в ходе онлайн-трансляции были объявлены номинанты премии "Золотой глобус" Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association). В категории "Лучшая драма" представлены пять картин: "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды".

В свою очередь лучшим мюзиклом или комедией могут стать "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик". В категории "Драматический сериал" "Золотой глобус" могут получить "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".

Кроме того, представлены картины в категориях "Лучший комедийный сериал", "Мини-сериал", "Лучший фильм на иностранном языке".

"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и в мире. Премия вручается с 1944 года. В прошлом году награду получила историческая драма "1917", комедия "Однажды в Голливуде…" и "Паразиты". В этом году торжественная церемония награждения пройдет 28 февраля.

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Фото: goldenglobes.com