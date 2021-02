Трек группы Queen признали самой жизнеутверждающей мелодией в пандемию

Композиция способна быстро поднять настроение и зарядить энергией.

Композицию Don"t Stop Me Now британской рок-группы Queen признали самой жизнеутверждающей мелодией для прослушивания в период пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Опрос проводился среди британцев. Большинство респондентов считают, что песня Queen может быстро поднять настроение и зарядить энергией.

Don"t Stop Me Now была написана Фредди Меркьюри в 1978 году. Песня вошла в альбом Super Bear Studios 12-й по счету.

На втором месте в списке жизнеутверждающих мелодий стоит хит группы ABBA Dancing Queen. Бронзовым призером оказалась песня Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

Кроме того, в топ-5 попали композиции Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

По мнению участников опроса, хорошие песни повышают выработку гормонов удовольствия и хорошего самочувствия (эндорфинов и дофамина).

Видео: YouTube / Queen Official