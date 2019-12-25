Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье

Таиланд возглавил рейтинг стран, где граждане РФ покупают недвижимость. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков международной брокерской компании Tranio.
На Таиланд приходится более 25% всех зарубежных закупок. Популярность этой страны среди россиян объясняют доступными ценами, отсутствием ограничений для иностранцев и инвестиционной привлекательностью курортной недвижимости.
Второе место рейтинга заняли ОАЭ с показателем 9,6% закупок. Тройку лидеров замкнула Турция (8,9%). В топ-4 также вошли Франция (7,1%) и Кипр (6,6%).
Ранее мы сообщали, что спрос на новостройки в Петербурге упал на 35%.
Фото: pxhere.com
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