Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье

В топ-3 также вошли ОАЭ и Турция.

Таиланд возглавил рейтинг стран, где граждане РФ покупают недвижимость. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков международной брокерской компании Tranio.

На Таиланд приходится более 25% всех зарубежных закупок. Популярность этой страны среди россиян объясняют доступными ценами, отсутствием ограничений для иностранцев и инвестиционной привлекательностью курортной недвижимости.

Второе место рейтинга заняли ОАЭ с показателем 9,6% закупок. Тройку лидеров замкнула Турция (8,9%). В топ-4 также вошли Франция (7,1%) и Кипр (6,6%).

Ранее мы сообщали, что спрос на новостройки в Петербурге упал на 35%.

Фото: pxhere.com