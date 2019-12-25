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Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье
Сегодня, 11:14
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Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье

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В топ-3 также вошли ОАЭ и Турция.

Таиланд возглавил рейтинг стран, где граждане РФ покупают недвижимость. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков международной брокерской компании Tranio.

На Таиланд приходится более 25% всех зарубежных закупок. Популярность этой страны среди россиян объясняют доступными ценами, отсутствием ограничений для иностранцев и инвестиционной привлекательностью курортной недвижимости.

Второе место рейтинга заняли ОАЭ с показателем 9,6% закупок. Тройку лидеров замкнула Турция (8,9%). В топ-4 также вошли Франция (7,1%) и Кипр (6,6%).

Ранее мы сообщали, что спрос на новостройки в Петербурге упал на 35%.

Фото: pxhere.com

Теги: недвижимость, рейтинг, россияне, таиланд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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