Спрос на новостройки в Петербурге упал на 35%

Первичный рынок жилья в Петербурге и области сократился на треть в первом полугодии 2025 года — как по числу сделок, так и по объему проданных квадратных метров.

В первом полугодии 2025 года объем сделок на первичном рынке жилья Санкт-Петербургской агломерации снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 тысячи договоров. Совокупная площадь проданных квартир также уменьшилась на треть, составив 1,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в аналитическом центре "Петербургская недвижимость" (группа Setl Group) РИА Новости.

В сравнении со вторым полугодием 2024 года снижение составило 9%. В последние месяцы спрос удерживается на уровне 4,5–5 тысяч сделок в месяц. Существенное падение спроса аналитики связывают с завершением действия программы льготной ипотеки.

За шесть месяцев текущего года в агломерации введено в продажу около 1,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — на 16% больше, чем годом ранее. В черте Петербурга появилось 1,2 миллиона "квадратов", в Ленобласти — порядка 500 тысяч.

Общий объем актуального предложения в агломерации достиг 3,7 миллиона квадратных метров. Однако в границах самого города доступный для покупки объем жилья остаётся на минимальных значениях за последние 10 лет — 2,1 миллиона квадратных метров.

На ипотеку пришлось 45% всех сделок, средний размер кредита составил 6,1 миллиона рублей. В зависимости от политики застройщика, доля рассрочек варьируется от 15–20% до 50–60%.

Аналитики предполагают, что спрос во втором полугодии сохранится на уровне прошлого года — около 30 тысяч сделок. По итогам всего 2025 года ожидается снижение продаж на 23%, до 59 тысяч сделок или 2,5 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти отметили минимальные продажи новостроек с начала 2025 года.

Фото: Pxhere