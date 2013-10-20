В Ленобласти отметили минимальные продажи новостроек с начала 2025 года

Самым худшим месяца по продажам стал май.

В мае 2025 года в Ленинградской области зафиксирован самый низкий с начала года объём сделок на первичном рынке жилья.

По информации регионального управления Росреестра, за месяц зарегистрировано 1436 договоров долевого участия. Это на 15% меньше, чем в апреле, когда оформлено 1684 сделки, и также уступает январскому показателю — 1535 договоров. Ленобласть включена в перечень регионов с признаками перепроизводства: застройщики вводят новые проекты, но покупательский спрос не поспевает за ростом предложения.

По данным портала "Недвижимость и строительство Петербурга", аналитики считают, что такая ситуация создаёт риски для устойчивости рынка и может вынудить девелоперов сместить акцент на привлечение покупателей из Петербурга. В Санкт-Петербурге динамика еще слабее — объёмы продаж жилья в новых домах за январь – май 2025 года упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причинами стали снижение платёжеспособности, переизбыток лотов и стагнацию спроса.

Цены на новостройки бизнес-класса в Петербурге подскочили почти на 5%.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)