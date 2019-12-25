Цены на новостройки бизнес-класса в Петербурге подскочили почти на 5%

Средняя цена квартиры бизнес-класса составляет 18 млн рублей, а типичная площадь достигает 53,3 квадратных метра.

Стоимость новых квартир бизнес-класса в Петербурге за последний год увеличилась на 4,9%, сообщает пресс-служба платформы "Яндекс Недвижимость". Средняя цена квартиры бизнес-класса составляет 18 млн рублей, а типичная площадь достигает 53,3 квадратных метра.

В мае наблюдался небольшой всплеск активности продавцов жилья высоких сегментов: предложение квартир бизнес-класса возросло на 4,7%, а элитного жилья — на 4,8% по сравнению с апрельскими показателями. Стоимость одного квадратного метра в объектах бизнес-класса составила 338 тысяч рублей, демонстрируя незначительное месячное снижение на 0,2%, что фактически свидетельствует о стабилизации цен.

Цена элитного жилья также незначительно упала — на 0,6%, установив среднюю цену в размере 645 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя стоимость элитных квартир осталась на уровне 42,8 млн рублей при площади около 62 метров. Стоит отметить, что цены на жилье премиум-класса снизились только в Санкт-Петербурге, в то время как в других крупных городах России наблюдается их рост.

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса, подчеркнул, что недвижимость бизнес- и элит-классов традиционно воспринимается покупателями не столько как жильё, сколько как инвестиционный инструмент. В отличие от массовых категорий жилья, более дорогие объекты демонстрируют меньшую зависимость от изменений процентных ставок, доступности ипотеки и прочих кредитных факторов. Покупатели элитного и бизнес-жилья зачастую располагают собственными средствами, что поддерживает стабильность цен и спроса в этих сегментах.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовало голосование за лучших на рынке недвижимости.

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