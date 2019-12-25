В Петербурге стартовало голосование за лучших на рынке недвижимости

В этом году конкурс охватывает 25 номинаций.

С 26 мая в Санкт-Петербурге начался первый этап XVIII ежегодного конкурса "Доверие потребителя" — независимого проекта, определяющего лидеров на рынке недвижимости города и области. Открытое онлайн-голосование продлится до 31 августа на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru. Принять участие может любой желающий: один пользователь — один голос в каждой номинации – рассказал портал "Строительный Петербург".

В этом году конкурс охватывает 25 номинаций. В их числе — лучшие новостройки, агентства недвижимости, управляющие компании, банки, застройщики и девелоперы. В финал по итогам голосования выйдут по пять компаний и три проекта в каждой категории. Победителей определят осенью — после дополнительной экспертной оценки и "тайных покупок".

Организаторы подчеркивают, что конкурс остается честным и прозрачным. Для борьбы с накрутками предусмотрены капча, регулярные проверки, запрет на массовую рассылку ссылок и фиксация IP-адресов. Дополнительно результаты будут анализировать эксперты рынка и представители Оргкомитета.

Для участия компании должны соответствовать строгим требованиям:

– не менее пяти лет на рынке (для управляющих компаний в апарт-формате и агентств по новостройкам — минимум три года),

– отсутствие нарушений со стороны надзорных органов,

– актуальные разрешения на строительство по 214-ФЗ,

– отсутствие долгостроев и задержек более чем на три месяца.

В этом году на участие подано 213 заявок. Как отмечают организаторы, впервые разрешено выставлять на голосование несколько проектов от одного девелопера в одной номинации.

Осенью состоится очная защита проектов финалистов, а торжественная церемония награждения пройдет в феврале 2026 года. Победители получат диплом, стеклянную статуэтку — символ прозрачности и доверия — и право использовать Знак конкурса в своей рекламе.

За всю историю конкурса "Доверие потребителя" в число победителей вошли более 130 компаний.

Фото: официальный сайт конкурса "Доверие потребителя"