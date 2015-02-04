В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию

Дмитрий Песков оценил письмо, направленное Петром Шереметьевым в Москву.

Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 14 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал сообщение от посольства в Париже. Дипломаты получили и направили в Москву письмо от почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию.

Действительно, наш МИД информировал о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию. Наш соотечественник изъявил такое желание и, конечно, это можно только приветствовать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что западные СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать в Россию, а также перевезти туда свое имущество, включая и собранную коллекцию. Петр Шереметьев просит в этом содействия у российского президента. В обращении к Путину француз отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и вернуться домой для того, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ