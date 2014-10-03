В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России

Дмитрий Песков переадресовал вопрос к Минтрансу и Минобороны России.

В вопросах открытия аэропортов в южной части страны главным аспектом для руководства является обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 10 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отметил, что речь идет о прерогативе министерства по транс порту, а также министерства по обороне.

Главный аспект, который принимается во внимание (в вопросах открытия аэропортов на юге РФ), это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Это то, что стоит во главе угла. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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