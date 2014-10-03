В Кремле не считают, что переговоры по Украине застопорились

Дмитрий Песков заметил, что пока что рано прекращать боевые действия на Украине.

Москва ожидает сигналов от киевского режима о его желании или нежелании продолжать прямые переговоры по мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 10 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, полагает ли он, что процесс застопорился. По словам Дмитрия Пескова, пока что таких выводов делать нельзя.

Можно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров РФ и Украины. Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, политико-дипломатическими средствами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что на текущий момент мирного урегулирования кризиса на Украине не происходит. В связи с этим российские военнослужащие продолжают участвовать в специальной военной операции, а реальность на земле в сражениях меняется в ежедневном режиме.

В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР.

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