В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР

Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет планов по визиту президента РФ в Пхеньян.

Официальные визиты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию или российского президента Владимира Путина в КНДР в ближайшее время не запланированы, когда такие планы будут, то Кремль дополнительно сообщит об этом общественности. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 9 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

В ближайшее время таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на регулярном брифинге со СМИ, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в период с 11 по 13 июля посетит с рабочим визитом КНДР.

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву.

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