Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ аудиозапись с голосом Дональда Трампа.

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа "разбомбить" Москву. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 9 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отреагировал на вопрос СМИ о якобы угрозах Дональда Трампа в разговоре с коллегой Владимиром Путиным "разбомбить" Москву. Эксперт заметил, что в 2024 году разговоров между политическими лидерами не было, а речь идет о периоде, когда Дональд Трамп еще не был президентом.

Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ