Дмитрий Песков оценил сведения о "самом жестком" пакете давления коллективного Брюсселя на Россию.

Кремль будет внимательно следить за информацией о готовящемся новом пакете санкций от Европейского союза. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 8 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что Россия будет делать все возможное со своей стороны для того, чтобы минимизировать последствия от давления. Эксперт добавил, что позиция руководства хорошо известна, а власти многому научились в данной сфере по противодействию незаконным действиям коллективного Брюсселя. Полученный опыт правительство планирует активно и всемерно применять на практике.

Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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