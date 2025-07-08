В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о продолжении поставок военной помощи для ВСУ.

В Москве рассказали, что военные поставки США и Европы Киеву свидетельствуют о линии на продолжение боевых действий. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 8 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Эксперт добавил, что потребуется время для того, чтобы прояснить, о каком именно оружии ведется речь. В Кремле заметили, что властям нашей страны понятно, что поставки вооружений для ВСУ продолжаются при участии стран коллективного Брюсселя. Сейчас речь не идет о русле попыток способствовать мирному урегулированию регионального кризиса.

Очевидно, что поставки продолжаются, нам это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружениями. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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