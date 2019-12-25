В России оценили вероятность восстания машин из-за развития ИИ

Среди опрошенных более 32% россиян заявили о существовании угрозы восстания машин с ИИ.

Жители России оценили вероятность восстания машин из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на совместное сервисом онлайн-опросов Anketolog исследование.

Среди опрошенных более 32% россиян заявили о существовании угрозы восстания машин, оснащенных ИИ. Больше половины участников опроса высказались о доверии к новым технологиям. Также отмечается, что 71% респондентов поддерживают необходимость контроля государством нейросетей.

Ранее политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом.

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