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Политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом
Сегодня, 15:45
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Политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом

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По мнению эксперта, конфликт вряд ли выйдет за пределы социальных сетей в реальную плоскость.

Политолог Вадим Сипров заявил, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск могли разыграть спектакль с конфликтом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, конфликт вряд ли выйдет за пределы социальных сетей в реальную плоскость. Он подчеркнул, что в ином  случае последствия наблюдал бы весь мир. Сирпов добавил, что Маском давно бы уже занялось ФБР, если бы тот серьезно подставил Трампа. Политолог отметил, что публичные перепалки президента и бизнесмена напоминают ругань приятелей, которые не поделили что-то.

Ранее мы сообщали, что Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, илон маск, конфликт, мнение эксперта, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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