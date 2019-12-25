Политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом

По мнению эксперта, конфликт вряд ли выйдет за пределы социальных сетей в реальную плоскость.

Политолог Вадим Сипров заявил, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск могли разыграть спектакль с конфликтом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, конфликт вряд ли выйдет за пределы социальных сетей в реальную плоскость. Он подчеркнул, что в ином случае последствия наблюдал бы весь мир. Сирпов добавил, что Маском давно бы уже занялось ФБР, если бы тот серьезно подставил Трампа. Политолог отметил, что публичные перепалки президента и бизнесмена напоминают ругань приятелей, которые не поделили что-то.

Ранее мы сообщали, что Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии.

Фото: YouTube / The White House