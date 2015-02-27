Трамп подписал указ об отмене режима санкций против Сирии

Белый дом поручил Марко Рубио заняться вопросом исключения страны из списка террористов.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал в понедельник, 30 июня, указ об отмене режима односторонних санкций Вашингтона в отношении Сирии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Белого дома. Иностранные специалисты распространили по интернету текст документа. В нем говорится о том, что запреты и ограничения касаются предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним должностных лиц.

Известно, что американские рестрикции в от ношении Дамаска аннулируются с 1 июля. Государственный секретарь Марко Рубио получил от руководства распоряжение обеспечить в случае такой возможности также отмену санкций против Сирии в рамках ООН. Дополнительно руководителю внешнеполитического ведомства США предписано рассмотреть возможность исключения страны Ближнего Востока из перечня спонсоров терроризма. Дипломат также получил указание от администрации изучить целесообразность сохранения в "черных списках" группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" - запрещенной на территории России экстремистской и террористической организации, а также ее лидера Ахмеда аш-Шараа.

Допнальд Трамп поручил националь ному правительству предпринять "дополнительные шаги" для привлечения к ответственности чиновников из прежних властей Сирии, которые, по утверждению Вашингтона, являются виновными в военных преступления, нарушениях прав человека и контрабанде наркотических веществ.

Трамп заявил, что не контактировал с Ираном после ударов США по ядерным объектам.

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