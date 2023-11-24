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Трамп заявил, что не контактировал с Ираном после ударов США по ядерным объектам
Сегодня, 10:35
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Трамп заявил, что не контактировал с Ираном после ударов США по ядерным объектам

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В Белом доме опровергли слова сенатора Криса Кунса.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не имел никаких контактов с иранскими официальными представителями после нанесения Вашингтоном ударов по ядерным объектам в исламской республике. Соответствующей информацией иностранный политик поделился со своими подписчиками в социальной сети Truth Social. Лидер Белого дом а опроверг какие-либо сообщения о наличии со стороны его администрации каких-либо предложений к властям из Тегерана.

Скажите липовому сенатору-демократу Крису Кунсу, что я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от  Обамы, который заплатил им миллиарды долларов в рамках глупого соглашения "Путь к получению ядерного оружия" под названием СВПД (срок действия которого теперь истек!), и я больше не разговариваю с ними...

Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп, иран, крис кунс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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