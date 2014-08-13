Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

Он добавил, что в ближайшее время ожидается подписание соглашения с Индией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем. Об этом он рассказал во время публичного выступления в Белом Доме.

По его словам, сделка с Пекином была подписана в среду, 25 июня. По этому соглашению Китай обязался поставить природные ископаемые в полном объеме "авансом", а США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах. Он добавил, что в ближайшее время ожидается подписание соглашения с Индией.

Ранее мы сообщали, что Трамп выругался матом из-за конфликта Израиля и Ирана.

Фото: YouTube / The White House