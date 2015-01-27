Президент США Дональд Трамп выругался матом из-за конфликта Израиля и Ирана. Его слова приводит Sky News.
Американский лидер встретился с журналистами перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО. Трамп обвинил стороны в нарушении перемирия, но подчеркнул, что они не могли это сделать намеренно. Он также допустил, что ему придется "успокоить" Израиль".
У нас две страны, которые воюют так давно и так ожесточенно, что не знают, какого *** они творят.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия.
Видео: sky.com
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