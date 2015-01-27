Президент США обвинил стороны в нарушении перемирия.

Президент США Дональд Трамп выругался матом из-за конфликта Израиля и Ирана. Его слова приводит Sky News.

Американский лидер встретился с журналистами перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО. Трамп обвинил стороны в нарушении перемирия, но подчеркнул, что они не могли это сделать намеренно. Он также допустил, что ему придется "успокоить" Израиль".

У нас две страны, которые воюют так давно и так ожесточенно, что не знают, какого *** они творят. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия.

Видео: sky.com