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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Сегодня, 7:06
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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия

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По его словам, обе страны почти одновременно пришли к нему с заявлением о мире.

Президент США Дональд Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Байдена, обе страны почти одновременно пришли к нему с заявлением о мире. Он подчеркнул, что Иран и Израиль увидят мир и процветание в будущем, если их конфликт окончательно завершится.

Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Песков высказался об ударах США по Ирану.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, израиль, иран, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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