Песков высказался об ударах США по Ирану

В Кремле осудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Москва выражает глубокое сожаление в связи с расширением количества участников конфликта на Ближнем Востоке, а также осуждает американские удары по иранской территории. Соответствующее заявление от 23 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как речь идет о независимых друг от друга процессах. При этом Дмитрий Песков уточнил, что несмотря на то, что главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп неоднократно обсуждали тему регионального конфликта Израиля и Ирана в своих последних разговорах, но лидер Белого дома не информировал российского коллегу о своих намерениях нанести удар по исламской республике.

Произошло увеличение количества участников этого конфликта, новый виток эскалации напряженности в регионе. И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости