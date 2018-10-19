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Песков: G7 потеряла прикладное значение

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По его словам, организация выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно".

"Большая семерка" потеряла свое прикладное значение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле выразили согласие с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россию не надо было исключать из G8. По словам Пескова, нынешняя G7 выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно". Он также отметил, сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике.

Ранее Песков заявил, что часть россиян уже вывезена из Иран.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: большая семерка, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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