Песков: G7 потеряла прикладное значение

По его словам, организация выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно".

"Большая семерка" потеряла свое прикладное значение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле выразили согласие с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россию не надо было исключать из G8. По словам Пескова, нынешняя G7 выглядит "весьма блекло и достаточно бесполезно". Он также отметил, сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике.

Ранее Песков заявил, что часть россиян уже вывезена из Иран.

Видео: Telegram / СМОТРИ