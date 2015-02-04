Глава ДНР рассказал о противостоянии с ВСУ на константиновском направлении СВО.

Денис Пушилин рассказал о проблемах Вооруженных сил Украины возникших после освобождения населенного пункта Николаевка на константиновском оперативном направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт отметил, что у противника пострадали логистические цепочки, что, возможно, ускорит освобождение из-под контроля киевского режима Часова Яра. Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе Яблоновки, но сражения происходят с "определенными успехами для наших подразделений".

После освобождения Николаевки у противника, у группировки… теперь очень серьезные проблемы с логистикой, что создает предпосылки для дальнейшего улучшения позиций, а возможно, и городские бои, которые пока еще продолжаются в самом Часовом Яре, они будут иметь логическое завершение. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что Николаевка расположена примерно в шести километрах от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики ВСУ населенным пунктом. населенный пункт находится в Краматорско-Славянской агломерации.

Вооруженные силы России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.